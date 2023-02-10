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Son dakika haberi Hatay'da 102.saatte art arda mucizeler!

Hatay'daki 6 katlı Arzu Apartmanı enkazından peş peşe sevinç gözyaşlarına boğan haberler geldi. Kurtarma çalışmalarında 102.saatte 6 kişi kurtarıldı, 4 kişinin daha çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Çevredekilerin enkazdan çıkarılan genç bir kadına, "Elif seni seviyoruz, kendini bırakma" şeklinde hitap etmesi duygu dolu anlara neden oldu. Kurtarılan genç kadının da çevresindekilere el sallaması yüreklere su serpti

Son dakika: Hatay'da 102.saatte art arda mucizeler!
HABERTURK.COM / DHA

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri, 9 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

DHA'da yer alan habere göre enkaza yoğunlaşan ekipler, 6 katlı binanın enkazından termal kamera ile birinci katta olduklarını saptadıkları 9 kişiye ulaşabilmek için kuyu sistemi ile çalışma başlattı.

Deprem sırasında evde arkadaşında olan ve ailesinden 6 ferdi enkazda bulunan Furkan ile anne ve babasının enkazda olduğunu öğrenince Sakarya'dan gelen üniversite öğrencisi Buse Kılınç, ekiplerden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bir kişinin ise kimliği konusunda bilgi edinilemedi.

Bugün ise peş peşe mucize dolu haberler geldi. Kurtarma çalışmalarında 102.saatte 6 kişi kurtarıldı, 4 kişinin daha çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Çevredekilerin enkazdan çıkarılan genç bir kadına, "Elif seni seviyoruz, kendini bırakma" şeklinde hitap etmesi duygu dolu anlara neden oldu. Kurtarılan genç kadının da çevresindekilere el sallaması yüreklere su serpti.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 5'inci güne girilirken, afetin vurduğu illerden gelen mucize kurtuluş haberleri, yakınları enkaz altında olan depremzedelere de umut oldu. Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Arzu Apartmanı enkazında bir askerin ses duyması ile ekipler çalışma başlattı. Dinleme yapan ekipler, Oktay ailesinden 6, Kılınç ailesinden 2 ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Bu aşamadan sonra ekipler zamana karşı seferber oldu. Sık sık sessizlik sağlanarak enkazdakilerle iletişime geçmeye çalışan ekipler zaman zaman da özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle dinleme yaptı. Yapılan bu girişimlerin ardından Oktay ailesinin 6 ferdinin bir odada, hemen yandaki odada ise Kılınç ailesinin 2 ferdi ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişiyle konuşuldu. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ancak hissedilen sıcaklığın ise 2-3 derece daha düşük olduğu kurtarma bölgesinde zamana karşı mücadele başlatıldı.

Kurtarma ekibinden bir görevli enkazdaki depremzedelerle temas kurulduktan sonra yoğun bir mücadele başlattıklarını söyledi. Kurtarma görevlisi yapılan tespitte depremzedelerin 6 katlı binanın 1'inci katında olduklarının saptandığını ve kuyu açma sistemi ile açılan galerilerden ulaşmaya çalıştıkları bilgisini paylaştı. Enkazda oluşturulan yaşam tünelinin çökmesinin önlenmesi için ekipler kalaslarla ahşap tahkimat sistemi kurarken, bazı büyük beton bloklar da vinç yardımıyla kaldırıldı. Depremzedelere ulaşılmasına az bir süre kaldığı ifade edildi.

"UMUDUN BİTTİĞİ YERDE YENİ UMUT BAŞLIYOR"

Deprem sırasında arkadaşında bulunan Furkan Oktay, sarsıntının ardından koşarak ailesinin oturduğu binaya geldiğinde enkaz ile karşılaştığında büyük şok ve üzüntü yaşadığını belirtti. Anne ve babası ile 4 kardeşi enkazda olan Furkan Oktay, umutlarının tükendiği bir anda ailesinin hayatta olduğu bilgisiyle büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Günlerdir enkazında başından ayrılmayan ve ailesinin çıkarılmasını umutla bekleyen Furkan Oktay, "Umudun bittiği yerde yeni umut başlıyor" dedi.

ÜNİVERSİTELİ BUSE SAKARYA'DAN GELDİ

Sakarya Üniversitesinde okuduğu öğrenilen Buse Kılınç ise depremde ailesinin oturduğu evin yıkıldığı haberini alınca hemen yola çıktığını ve bir gün sonra İskenderun'a gelebildiğini söyledi. Buse Kılınç, günler sonra anne ve babasının hayatta olduğu bilgisini alınca çok mutlu olduğunu ve tüm acılarını unuttuğunu söyledi.

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