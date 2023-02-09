Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel
ABONE OL

Cenazeleri almaya gelmişlerdi, son sesli çağrıda 72 saat sonra babayla kızını sağ buldular

Hatay’ın Antakya ilçesinde binaların arasından cenazeleri almaya gelen arama kurtarma ekibi, 72 saat sonra 6 yaşındaki kızı ve babasını 5 saat süren çalışmayla kurtardı

Cenazeleri almaya gelmişlerdi, son sesli çağrıda 72 saat sonra babayla kızını sağ buldular
İHA

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bölgeden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dün gece Hatay'ın Antakya ilçesinde bir binadan cenazeleri almaya gelen arama kurtarma ekipleri, son kez seslenince 6 yaşındaki kızı ve babasını sağ olarak çıkarmayı başardı. 5 saatlik çalışma sonrası küçük kız ve bir süre sonra da babası enkaz yığınından çıkarıldı. A

rama kurtarma ekibi, “Vefat edenleri çıkarmak için gelmiştik, iki cenaze çıkarmıştık. Son kez yaptığımız sesli aramada saliselerle baba ve kızının sesini duyup enkaz altından çıkardık. O sesi bize Allah duyurdu. O salisede Soner kardeşimizin orada olduğunu öğrendik” dedi. Enkaz altında ekiplerden su isteyen baba Soner Güner, çıkınca ekiplere “Sizleri çok seviyorum” dedi.

Dün gece saatlerinde Odayeri Mahallesi’nde enkaz yığınları arasındaki bir binaya cenaze çıkarmaya giden arama gönüllüleri, son anonsta baba Soner Güner’in sesini duydu. Bunun üzerine enkazın iki kat altına inildi. Ekipler önce 6 yaşındaki Hazal Güner’i çıkardılar. Küçük kız termal battaniye ile hastaneye sevk edilirken, baba için de zamanla yarış başladı. 72. saate gelindiğinde baba Soner ile irtibat devam ederken, kızının çıkarıldığı müjdesi verildiğinde baba ağzının içerisine çok toz toprak geldiği için çalkalamak için su istedi. Ekipler baba Soner Güner’den az daha sabretmesini isteyip kısa sürede onu da çıkardılar. Arama kurtarma ve UMKE ekiplerine “Sizi çok seviyorum” diyen baba Soner Güner de hastaneye sevk edildi.

Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Serkan Temur ve Mücahit Edkü, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirerek, “Tarifi mümkün değil. Çok duygulandık, 3 günden beri çalışma yapıyoruz. Diğer enkazlardan vefat eden insanlar çıkardık. 72 saat sonra bir son salise sesli arama yaparken iki can kurtardık. Buradaki insanları çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük bir acı, bunun yanında bunları görünce de sevinç yaşadık. Biz arama kurtarma ekibi olarak iki vefat haberini aldık. Buraya intikal ettiğimizde vefat edenleri çıkarmak için çaba harcayalım dedik. 72 saat geçmiş, kimse olmaz diye düşünmedik. Burada bir kişiyi daha kurtarmanın telaşına düştük. İnşaat etrafında son kez sesli arama yaptık. Birkaç kez sesli arama yaptık. Son sesli aramada Soner kardeşimizin son salisede diyeceğimiz inanılmaz bir şekilde sesini duyduk. Allah duyurdu. O salisede orada olduğunu öğrendik. Son saniyede duyduğumuz sesle teyit aldık, çabaladık. 3-4 saattir yoğun şekilde buradayız. Ekip olarak çalışıyoruz. Sağ salim çıkardık” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TSK, deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
GÜNDEM TSK, destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" ...
Son dakika deprem haberi: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan İstanbul için flaş uyarı!
GÜNDEM Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan İstanbul için flaş ...
Uçak seferleri iptal mi? 9 Şubat 2023 İstanbul'da ve deprem bölgesinde uçak seferleri var mı? AnadoluJet, Pegasus ve THY uçuş durumu sorgulama
GÜNDEM Uçak seferleri iptal mi?
Bir anne için en büyük acı! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Bir anne için en büyük acı!
Ali Babacan: Adıyaman’dan bir acı haber daha aldık
GÜNDEM "Adıyaman’dan bir acı haber daha aldık"
Deprem sırasında ebeveynler bebekleri nasıl korumalı?
GÜNDEM Depremde bebekler nasıl korunur?
Yaşları küçük, yürekleri büyük! Kimi harçlığını, kimi oyuncağını gönderdi
GÜNDEM Asrın felaketini yaşayan depremzedeler için seferber ...
Son dakika: Prof. Haluk Özener: Artçı sarsıntılar 1 sene sürebilir, 9 bini bulabilir
GÜNDEM "Artçı sarsıntılar 1 sene sürebilir, 9 bini ...
Son dakika: Malatya'daki yıkımda 'Köpük' adlı köpek 6 kişiyi kurtardı!
GÜNDEM Malatya'daki yıkımda 'Köpük' adlı köpek 6 kişiyi ...
Avukat Dr. Rezan Epözdemir'den deprem bölgesine destek
GÜNDEM Epözdemir'den deprem bölgesine destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.