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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi. Depremde 62 bin 937 kişi yaralandı.

DEPREM SON DAKİKA - CANLI | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı açıklandı! - Kahramanmaraş depreminde dakika dakika anlık son durum gelişmeleri! Deprem kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı sevk edildi.

GECE YARALI TAHLİYESİ DEVAM ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle deprem bölgesindeki yaralı tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gece şartlarında bile helikopterlerimizle aralıksız şekilde deprem bölgesinden yaralı tahliyesine devam ettik, ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

KÖYLERE YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerinde depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı. 7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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