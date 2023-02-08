AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen ve barınma ihtiyacı nedeniyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince afetten etkilenen illerde tahliye alanları oluşturuldu.

Bu noktalara tahliye talebiyle başvuranların tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacak. Tahliyesi sağlananlar, gidecekleri illerdeki valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecek.

Tahliye talepleri ise illerin barınma kapasitesine göre planlanacak.

Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp, afet bölgesinden ayrılmak isteyenler, çıkışlarından önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirimde bulunmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirilecek.