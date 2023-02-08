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Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin 3'üncü gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, enkaz altından sağ çıkarılan bebekler, "Hala umut var" mesajını veriyor

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  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük depremin ardından 10 kentte hasar meydana geldi. Çöken binalar nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti. 
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    Depremin 3'üncü gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD başkanlığının depremin seviyesini 4’üncü seviye olarak belirlemesiyle yurt dışından da gelen ekipler deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. 
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, enkaz altından sağ çıkarılan bebekler, "Hala umut var" mesajını veriyor. 
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    45 SAAT SONRA ADIYAMAN'DA MUCİZE KURTULUŞ

    Adıyaman'da, depremden 45 saat sonra arama kurtarma ekipleri 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Yarım saat sonra annesine de ulaşıldı.
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    44 SAAT SONRA GELEN KURTULUŞ

    Hatay’da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri, Hatay Defne Mahallesi’ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdiler. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    KANEPEYE SIKIŞAN MİKAİL BEBEK 43 SAAT SONRA KURTARILDI

    Uzun süren çalışmalar sonucu 2 yaşındaki Mikail bebek, depremden 43 saat sonra, Kahramanmaraş şehir merkezindeki 4 katlı binanın zemin katından çıkarıldı. İki gecedir bir kanepenin köşesinde sıkışmış halde bekleyen bebeğin bitkin düştüğünü tespit eden ekipler ilk müdahalenin yapılmasının ardından Mikail ve ailesine hastaneye kadar eşlik etti.
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    ENKAZ ALTINDA KALAN BEBEĞE 36 SAAT SONRA ULAŞILDI

    Adıyaman'da depremde yıkılan bir binanın enkazında ismi öğrenilemeyen bir bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye sevk edildi.
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN 5 YAŞINDAKİ SERAP ELA: BEN ÇOK AĞIRIM AMA

    Hatay’da ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela’nın enkazdan çıkartılırkenki sözleri dikkat çekti. Küçük Serap’ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine “Ben ağırım ama” sözleri dikkat çekti.
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    15 AYLIK BEBEK 31 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

    Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Menderes Mahallesindeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    ENKAZ ALTINDAKİ 2 AYLIK BEBEK BÖYLE KURTARILDI

    Hatay'dan sevindiren bir haber geldi. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yapmak üzere İzmir'den Hatay'a yola çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ekibi, dün öğlen saatlerinde Mehmet Çınar adında 2 aylık bebeği enkaz altından çıkararak ambulansa sevk etti, bebek hastaneye kaldırıldı. 
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    YUSUF BEBEK 36 SAAT SONRA KURTARILDI 

    Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma timleri, anne ve iki çocuğunu 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı. Ekinci Mahallesi’nde enkaz altında kalan Zöhre Hatay ve beş aylık bebeği Yusuf ile diğer çocuğu, Erzurum ekibinin özverili çalışmasıyla 36 saat sonra kurtarıldı. 
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    ENKAZDAN 40 SAAT SONRA GELEN İKİZ MUTLULUK

    Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından bir çift ile ikiz bebekleri sağ kurtarıldı. İlk önce ikizlere ulaşan ekipler, devam eden çalışmalarda ikizlerin annesi Pınar ve babası İbrahim Karapirliye de ulaştı.
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    6 AYLIK BEBEK 29 SAAT SONRA KURTARILDI

    Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.
  • Depremin bebekleri! Hayata tutunmayı başardılar

    MİNİK YASEMİN 42 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

    Hatay’da yıkılan bir binanın altında kalan 5 yaşındaki Yasemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 42 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 

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