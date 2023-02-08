YUSUF BEBEK 36 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma timleri, anne ve iki çocuğunu 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı. Ekinci Mahallesi’nde enkaz altında kalan Zöhre Hatay ve beş aylık bebeği Yusuf ile diğer çocuğu, Erzurum ekibinin özverili çalışmasıyla 36 saat sonra kurtarıldı.