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Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'den Türkiye'ye destek: Hepimiz Türküz

Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından dünyadan çok sayıda yardım ekibi gelirken, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de "Hepimiz Türküz" yazılı karikatürle Türkiye'ye destek gösterdi

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'den Türkiye'ye destek: Hepimiz Türküz
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HABERTURK.COM

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de yer alan karikatürde "Hepimiz Türküz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana iki büyük depremle sarsıldı. Türkiye'nin 10 ilini ciddi şekilde etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

"HEPİMİZ TÜRKÜZ"

Yıkıcı depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye yardım teklifi geldi. Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerden biri de Yunanistan oldu. Yunan ve Türk ekiplerinin İskendurun'da iki kişiyi enkaz altından kurtardığı görüntülerde duygusal anlar yaşanmıştı.

Son olarak Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de yer alan karikatürle Türkiye'ye destek verildi. Gazetede yer alan karikatürde "Hepimiz Türküz" ifadeleri kullanıldı.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını birlikte yürüten Türk ve Yunan ekiplerine övgüde bulunup teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Miçotakis, "İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." ifadesini kullandı.

YUNAN ARAMA KURTARMA EKİBİ 2 KİŞİYİ KURTARDI

Yunan Devlet Ajansı ERT'in haberine göre de Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmaları sonucunda 50 yaşında baba ve 6 yaşındaki kızı enkaz altından kurtarıldı.

Kurtarılan babanın eşi ve 7 yaşındaki kızının ise enkaz altında hayatını kaybettiği bildirildi.

EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan hareketle Türkiye'ye gelmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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