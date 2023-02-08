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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde can kaybı 6 bin 234, yaralı sayısı da 37 bin 11 oldu

DEPREM SON DAKİKA GELİŞMELERİ - CANLI | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı açıklandı! - Kahramanmaraş depremi 10 ilde anlık son dakika gelişmeleri
HABERTURK.COM

AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihi 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 648 deprem meydana gelmiştir" denildi.

Açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6.234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37.011 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50.818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79.110’dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5.309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5.402 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir.

Afet bölgesine AFAD’dan 1.389.774.06,04 TL ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250.000.000 TL olmak üzere toplam 1.639.774.016,074 TL acil durum ödeneği gönderilmiştir.

Afet Barınma Grubu

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, 92.738 AFAD Aile Yaşam Çadırı sevk edilmiştir. 50.818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu ise tamamlanmıştır. Bölgeye ayrıca, 300.000 battaniye, 123.395 adet yatak, 178.732 adet yastık çarşaf, 4.602 mutfak seti, 3.761 ısıtıcı, ısınma için 4.452 tüp başlığı gönderilmiştir.

Afet Beslenme Grubu

Kızılay’dan 79 ikram aracı, 23 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 30 sahra mutfak, 3 mobil fırın, 1 konteyner mutfak, 86 hizmet aracı görevlendirilmiştir. Afet bölgelerinde, 512.436 sıcak yemek, 322.264 çorba, 490.813 lt su, 406.040 ekmek, 4.450 ekmek arası döner, 1.314.730 ikramlık malzeme ve 16.700 çay, 151.715 içecek( meyve ve süt) dağıtımı yapılmıştır.

Afet Psikosoyal Destek Grubu

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 1.488 personel ve 132 araç sevk edilmiştir."

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