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Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

Spor kulüpleri ile federasyonları, futbol statları, spor salonları ve tesislerini Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım toplama merkezi olarak kullanıyor.

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  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Spor kulüpleri ile federasyonları, futbol statları, spor salonları ve tesislerini Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım toplama merkezi olarak kullanıyor. Sporcular da bireysel olarak yardım kampanyaları başlattı ve gündem yarattı. 
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremin ardından harekete geçen kulüpler, statlarını ve tesislerini yardım toplama merkezine dönüştürdü.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan kulüpler, vatandaşlardan gıda, ısıtıcı, battaniye, bebek bezi, bebek maması, hijyen setleri, kışlık kıyafet, uyku tulumu, bot, powerbank, jeneratör, yağmurluk ve yatak gibi acil ihtiyaç maddelerini statlara getirmesini istedi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    AFAD'ın başlattığı yardım kampanyası kapsamında spor kulüplerinin çağrısına kulan veren vatandaşlar, acil ihtiyaç listesindeki maddeleri İstanbul'da özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statları ile tesislerine götürdü.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Kulüpler yaptıkları açıklamada, birlik olarak yardımların hızlı ve kolay toplanabilmesi için birbirlerinin stat ve tesislerini de adres olarak gösterdi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    GALATASARAY 30 TIR GÖNDERDİ

    Yardım kampanyasını ilk başlatan kulüplerden olan Galatasaray, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Nef Stadı, Anadolu Yakası'nda ise Taçspor Tesisleri'nde yardım topladı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, personel ve sporcuların da yardım kampanyasında aktif rol aldığı sarı-kırmızılı kulüp, bu akşama kadar 30 tırı deprem bölgesine gönderdi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Galatasaray'da Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile futbol takımı kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtılmasına destek verdi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    FENERBAHÇE: YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

    "Yaraları hep birlikte saracağız." sloganıyla hareket eden Fenerbahçe Kulübü, deprem bölgesine 13. yardım tırını gönderdi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Ülker Stadı'nı yardım toplama merkezi haline getiren Fenerbahçe, sporcularının da çalışmalara katılmasıyla toplanan acil yardım malzemelerini deprem bölgesine yolladı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün akşam saatlerine kadar 13 tır dolusu malzeme yola çıkardı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    BEŞİKTAŞ, MERKEZİ VODAFONE PARK YAPTI

    Beşiktaş Kulübü, stadı Vodafone Park'ı yardım toplama merkezi haline getirdi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Kulübün çağrıları üzerine çok sayıda vatandaş, hayati öneme sahip ihtiyaç malzemelerini stattaki Deprem Yardım Merkezi'ne gönderdi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Gönüllülerin katkısıyla dün akşam saatlerine kadar statta tasnifleme ve paketlene işlemleri tamamlanan 2 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Ayrıca Vodafone Park'ta bir araya gelen 120 siyah-beyazlı taraftar, arama ve kurtarma çalışmasına katılmak için Hatay'a gitti.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    MERİH DEMİRAL'DAN FORMA SATIŞLI KATKI

    Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarıldı. İtalya Serie A takımı Atalanta takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacaktır." paylaşımını yaptı.

     
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Merih Demiral, bir başka paylaşımında ise "Şimdi de Juventus futbolcusu Leonardo Bonucci ile konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi." ifadelerini kullandı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    DYBALA DA KATILDI

    Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce kardeşim Paulo Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla Ahbap derneğine bağışta bulunulmasını rica etti." ifadelerini kullandı.

     
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    VOLKAN DEMİREL'İN DUYGUSAL ANLARI GÜNDEME OTURDU

    Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'ın da arasında yer aldığı birçok ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.

     
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü." ifadelerini kullandı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Demirel'in gözyaşlarını tutamadığı bu anlar ve sonrasındaki çabaları gündeme otururken Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı kafile, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Spor kulüpleri, valilikler ve AFAD'ın koordinasyonunda tesislerini depremzedelerin kullanımına açtı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Trabzonspor Kulübü, Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri'ni depremde aileleri zarar gören, barınma ihtiyacı olan 8-17 yaş arasındaki çocuklara tahsis ettiğini duyurdu.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Antalyaspor Kulübü, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Hasan Subaşı Tesisleri, Antalya Spor Salonu'nun depremzedelere açıldığını bildirdi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Konyaspor Kulübü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki locaları depremden etkilenen vatandaşların kullanması için düzenledi. Locaları yatak ve temel ihtiyaç maddeleriyle düzenleyen kulüp, ayrıca deprem bölgesine 100 adet konteyner ev gönderdi.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Giresunspor Kulübü, gönüllülerin katılımıyla Çotanak Spor Kompleksi'nde toplanan yardım malzemelerini paketleyerek deprem bölgesine ulaştırdı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Bazı spor kulüpleri, resmi ürünlerinin satıldığı mağazalardaki kışlık ürünlerin tamamını deprem bölgesine bağışladı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Trabzonspor, İstanbul Başakşehir ve MKE Ankaragücü kulüpleri, mağazalarındaki bütün atkı, bere, sweatshirt, mont gibi ürünleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkardı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Kayserispor Kulübü ise deprem felaketinden etkilenen vatandaşların faydalanması için 2 bin adet kışlık polar, atkı, bere, 1 tır battaniye ve 1 tır elektrikli sobayı deprem bölgelerine yolladı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Birçok spor federasyonu, bünyesinde bulunan spor salonlarını yardım toplamak için kullanıyor.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Türkiye Basketbol Federasyonu, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda yardım malzemesi toplamaya başladı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Türkiye Voleybol Federasyonu ise Afet Bölgesi Yardım Kampanyası'na destek vermek isteyen vatandaşların yardım malzemelerini İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu girişindeki görevlilere teslim edebileceğini duyurdu.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Birçok federasyon, hem merkezlerinde hem de bünyesindeki tesislerde yardım toplama ve barınma hizmeti sunmak için harekete geçti.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Türkiye Jokey Kulübü; Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromları, depremzedelerin konaklama ile diğer ihtiyaçları için açtı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Depremin ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 152 tesisini depremzedeler için açtı.
  • Spor tesisleri, yardım toplama merkezi oldu

    Afetin ardından Osmaniye'ye giden Bakan Kasapoğlu, 34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşın konakladığını bildirdi.

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