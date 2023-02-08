6 yaşındaki Hacer 47 saat sonra kurtuldu!

Kahramanmaraş'ın, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
AA'da yer alan habere göre Kastamonu'nun Taşköprü Belediyesi'nden Adıyaman'ın Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.
47 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI
Taşköprü Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, yaklaşık 47 saat sonra 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz'ı sağ olarak çıkardı.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, tedavi için hastaneye sevk edildi.
3 SAAT SONRA DA ANNESİ KURTARILDI
Hacer Kaçmaz'dan 3 saat önce annesi Rukiye Kaçmaz da Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından aynı binadan kurtarılmıştı.
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