"ONA ULAŞANA KADAR ÇOK ZORLUKLAR ATLATTIK"

Diğer ekiplerle depremzedeyi kurtarıp sağlıklı şekilde görevlilere teslim ettiklerini belirten Demir, "Aşağıdaki manzara iç açıcı değildi ama çok şükür ki iyi bir muhafaza bölgesinde kalmış. Ona ulaşana kadar çok zorluklar atlattık ama Allah'ın yardımıyla çıkardık. Bizi karşısında görünce büyük bir mutluluk hissetti." dedi.

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