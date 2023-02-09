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Depremde 80. saatte mucize kurtuluşlar art arda geliyor

10 ili etkileyen büyük depremde 80. saat geride kalırken mucize kurtuluşlar art arda geliyor

Depremde 80. saatte mucize kurtuluşlar art arda geliyor
AA

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), diğer ekiplerle Akevler Rüzgar Sokak Altuğ Apartmanında ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 16 yaşındaki Abdülkadir Al Hüseyin, 12 yaşındaki Gaysa Al Hüseyin ve 5 yaşındaki Gayda Al Hüseyin'e ulaştı.

Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Aynı aileden kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

40 YAŞINDAKİ KADIN ÇIKARILDI

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 40 yaşındaki Selma Hasar'a ulaştı.

Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan Hasar'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Hasar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA'DA YAŞLI ADAM KURTULDU

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Temelli Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından ses alan ve buraya yoğunlaşan ekipler Nazime Şahin'in ardından bir kişiyi daha sağ kurtardı.

Enkaz altından yaralı çıkarılan Abdullah İnal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ELBİSTAN'DA DA İYİ HABER

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı.

Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'ndeki 4 katlı Çevikler Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler Muhammed Emin Berk'e ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

81. SAATTE DE BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde bölgeden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından 80. saatte Nazime Şahinoğlu'nun ardından 72 yaşındaki Abdullah İnal da 81. saatte sağ olarak kurtarıldı.

Ekipler, Zaviye Mahallesi'ndeki Afan Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. 6 katlı binanın enkazından ses gelmesi üzerine Adıyaman ve İstanbul'dan gelen ve Malatya’daki ekipler bu bölgeye yoğunlaştı. Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gönüllüler, Nazime Şahinoğlu'nu 80. saatte enkazdan sağ olarak çıkardı. İlk müdahalesi hazır bekletilen UMKE ekiplerince yapılan Şahinoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, aynı binada enkaz altında olan 72 yaşındaki Abdullah İnal da sağ olarak çıkarılıp tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gönüllünün yanı sıra; AFAD, JAK ve UMKE ekibi de katıldı.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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