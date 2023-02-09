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Twitter deprem bölgesinin sesi oldu

Araştırma şirketi Adba Analytics'in verilerine göre 6-7 Şubat tarihlerinde çeşitli sosyal mecralarda Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili olarak yaklaşık 52 milyon paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımlar 40 milyarı aşkın erişime ulaştı. Paylaşımlarda aslan payını ise yüzde 98 ile dün bir süreliğine erişim kısıtlamasının getirildiği Twitter aldı. Sosyal medyada 'Yardım' kategorisi 21.4 milyon paylaşımla ilk sırada yer aldı. Bunu 18.4 milyonla 'Enkaz Altı’ takip etti

Twitter deprem bölgesinin sesi oldu
HABERTURK.COM

Araştırma şirketi Adba Analytics 6-7 Şubat tarihlerini yani Kahraman merkezli deprem felaketinin ilk 2 gününü kapsayan sosyal medya analizini yayımladı. Elde edilen veriler dün bir süreliğine erişim kısıtlaması getirilen Twitter'ın bu süreçteki önemini ortaya koydu.

Yayımlanan rapora göre 6-7 Şubat'ta deprem ile ilgili 559.06 bin kullanıcı tarafından toplam 51.98 milyon paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımlar 40.27 milyar erişime ve 296.99 milyar potansiyel görüntülenmeye ulaştı.

YÜZDE 98 PAY

Deprem ile paylaşımların mecra dağılımı incelendiğinde Twitter yüzde 98'lik payla ile açık ara bu alanda zirvede yer aldı. Halihazırda bu mecrada yapılan lokasyon ve ihityaç bildirimlerinin önemini gösteren pek çok hikaye paylaşılmıştı. Ancak bu veriler mecranın önemini rakamsal olarak da kanıtlamış oldu.

Adba verilerine göre Twitter paylaşımlarının yüzde 86’sı retweetlerden yüzde 6'sı orjinal postlardan, yüzde 8’i ise yorum ve yanıtlardan oluştu.

YARDIM VE ENKAZ ALTI PAYLAŞIMLARI YAPILDI

Sosyal medya paylaşımları genel olarak incelendiğinde 'Yardım' kategorisinin 21.4 Milyon paylaşımla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu kategoriyi 18.4 milyon paylaşımla 'Enkaz Altı’ ve 1.2 milyon paylaşımla 'Seferberlik - Ohal' mesajları takip etti.

HATAY İLK SIRADA

Yayımlanan verilere göre bu paylaşımlar illere göre incelendiğinde 'Yardım' kategorisi ile ilgili en çok paylaşım 8.5 milyon iler Hatay iline yönelik yapıldı. Hatay’ı 3.8 milyon ile Kahramanmaraş takip etti. Benzer şekilde 'Enkaz Altı' kategorisinde de 163.6 bin paylaşım ile Hatay ilk sırada yer aldı.

Genel olarak deprem konusunda en çok bahsi geçen il de Hatay oldu. Depremin ilk iki gününde Hatay'la ilgili 18.8 milyon paylaşım yapıldı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR ÖNE ÇIKTI

Söz konusu günlerde idari ihtiyaçlara yönelik paylaşımlarda 'Arama Kurtarma Ekipleri' 1.4 Milyon
paylaşımla ilk sırada yer aldı. 'Arama Kurtarma Ekiplerini'; İş Makineleri, Çadır, Ambulans – İtfaiye ve Sağlık Personelleri takip etti.

Adba'nın Twitter özelinde gerçekleştirdiği analize göre ilk 2 günde en fazla #deprem hashtagiyle tweet atıldı. Bu hashtag ile retweetler dahil 11.3 milyon tweet atıldı. Bunu 3.6 milyonla #hatay takip etti.

6-7 Şubat'ta en çok tweet atılan hashtagler:

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