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Kahramanmaraş'ta enkazdan 70 saat sonra mucize kurtuluş!

Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremde, Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan 49 yaşındaki Duran Şeker, 70 saat sonra kurtarıldı. Şeker, kendisini kurtaran ekiplere "Hakkınızı helal edin" dedi

Kahramanmaraş'ta enkazdan 70 saat sonra mucize kurtuluş!
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AA

Kahramanmaraş'ta depremden 70 saat sonra 49 yaşındaki Duran Şeker, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MARDİN ÖZEL HAREKAT, UMUT OLDU

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Erdoğan Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Tufanlar Arama Kurtarma Timi sevk edildi.

KENDİSİNİ KURTARAN EKİPLERE "HAKKINIZI HELAL EDİN" DEDİ

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından 49 yaşındaki Duran Şeker'e ulaşıldı. Depremden 70 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan Şeker, ambulansa taşındığı sırada kurtarma ekiplerine, "Hakkınızı helal edin." dedi.

Şeker, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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