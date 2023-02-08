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Haberler Gündem Enkazda 55 saat kaldı: Elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı
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Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürerken, Kahramanmaraş'ta depremden 55 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki Berat, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı

Enkazda 55 saat kaldı: Elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı
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AA

Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

Esençan Apartmanı'na ait enkazdan ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat'ın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.

Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk'ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine verdi.

Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşu önce bağrına bastı, sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. Zaman zaman sevinç gözyaşları döken teyze, "Allah'a şükürler olsun." dedi.

13 yaşındaki Berat Sarı, hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına Azerbeycan ve Dubai'den gelen ekipler de destek verdi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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