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Tuğçe, depremden 83 saat sonra kar altındaki Göksun ilçesinde enkazdan sağ çıkarıldı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ın karla kaplı Göksun ilçesinde göçük altında kalan 22 yaşındaki Tuğçe, Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Sol bacağında kırık tespit edilen Tuğçe, hastaneye sevk edildi

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DHA
  • Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Depremden 83 saat sonra kar altında Tuğçe kurtarıldı... - Haberler

    Kahramanmaraş merkezli iki depremde Göksun ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan Tuğçe (22), 83 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

     

     
  • Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Depremden 83 saat sonra kar altında Tuğçe kurtarıldı... - Haberler

    Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan Tuğçe'nin sol bacağında kırık olduğu belirlendi.

     

     
  • Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Depremden 83 saat sonra kar altında Tuğçe kurtarıldı... - Haberler

    Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artarken, bazı bölgelerden mucize kurtuluş haberleri yakınları enkaz altında olan depremzedelere umut oluyor.

     

     
  • Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Depremden 83 saat sonra kar altında Tuğçe kurtarıldı... - Haberler

    Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta da bazı noktalar da çalışmalar devam ediyor. Göksun ilçesi Karadut Mahallesi´nde kar altındaki enkazda bir kişinin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi ekipleri karla kaplı 5 kilometrelik yolu aşarak bölgeye ulaştı.

     

     
  • Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Depremden 83 saat sonra kar altında Tuğçe kurtarıldı... - Haberler

    4 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

    Ekiplerin kar altında kalan enkazda yaptıkları 4 saatlik çalışmanın ardından Tuğçe'ye ulaşıldı.

    Sol bacağı kırık olduğu saptanan Tuğçe, başarılı bir kurtarma operasyonuyla depremden 83 saat sonra enkazdan çıkartıldı.
  • Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Depremden 83 saat sonra kar altında Tuğçe kurtarıldı... - Haberler

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Tuğçe'nin babasının ise aynı enkazda hayatını kaybettiği belirlendi.

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