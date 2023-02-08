İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremin etkilendiği illerden birisi de Hatay'dı. Hatay’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor. Ekipler, son olarak Hatay Merkez Atatürk Caddesi’ndeki enkazdan 5 yaşlarındaki Serap Ela’yı sağ çıkarttı. Küçük Serap’ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine “Ben ağırım ama” sözleri dikkat çekti.