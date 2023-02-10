Dünyanın pek çok bölgesinden Kahramanmaraş merkezli depremler için Türkiye'ye gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Dünyanın her noktasından deprem bölgesine yardım ulaştığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada "Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. Bunun için de bu vesileyle uluslararası topluma teşekkür ediyorum. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini, doktorlarını sahra hastanelerini ülkemize sevk ediyor. 9 Şubat itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. Yine 19 ülkeden ekip 24 saat içerisinde ülkemizde olacaklar. Deprem bölgesinde bu çalışmalara katılan, malzeme desteği gönderen, sağlık ve arama kurtarma ekiplerini gönderen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ABD'DEN SURİYE VE TÜRKİYE'YE 85 MİLYON DOLARLIK EK YARDIM
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan açıklamada, "yaklaşık bir asırdır bölgeyi vuran en kötü depremden" etkilenen Türkiye ve Suriye'de oluşan acil insani yardım ihtiyacı kapsamında 85 milyon dolarlık ek yardım yapılacağı bildirildi.
USAID'in Afet Yardım Müdahale Ekibi'nin (DART) depremden birkaç saat sonra harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, "En büyük önceliğimiz, enkaz altında kalanlar için arama ve kurtarma operasyonlarını hızlandırmak." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu yardım fonunun USAID'nin Türkiye ve Suriye'deki ortaklarına depremden etkilenen milyonlarca insana acil ihtiyaç duyulan yardımların oluşturulması kapsamında ayrıldığı belirtilerek, USAID yardımının depremzedelere yiyecek, barınak, kış hava şartları için gerekli malzeme, travma desteği içeren sağlık hizmetleri ve temiz içme suyu teminini kapsadığı aktarıldı.
USAID'nin dünyanın dört bir yanından gelen desteği takdir ettiği ve diğer bağışçıların katkılarını memnuniyetle karşıladıkları vurgulanan açıklamada, ABD'nin, Türkiye hükümeti ve Suriye halkına destek sağlama taahhüdü yinelendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesine ait arama kurtarma ekipleri, Reyhanlı'da bir kişiyi enkaz altından kurtardı.
Ekip lideri Fahrudin Dobroca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalara katıldıklarını kaydederek, "70 yaşlarında bir adamı enkazdan çıkardık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadağlı arama kurtarma ekipleri, Hatay'da bir kadını enkazdan kurtarmayı başardı.
İSVİÇRE
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da çalışmalarına devam eden İsviçre İnsani Yardım Biriminin sorumlusu Sebastian Eugster ile telefonda görüştüğünü, İsviçreli ekibin enkaz altından kurtardığı kişi sayısının 9'a yükseldiğini, ekipleri ile gurur duyduğunu ifade etti.
ROMANYA
Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliğinden (IGSU) yapılan açıklamaya göre, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Rumen arama kurtarma ekibi RO-USAR, enkaz altından toplam dört kişiyi kurtardı.
Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına Romanya’dan toplam 116 kişiden oluşan iki kurtarma ekibi katılıyor.
MACARİSTAN
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macar arama kurtarma ekiplerinin 27 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını açıkladı.
156 Macar arama kurtarma görevlisinin Hatay'da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Gulyas, Macaristan'ın Türkiye'ye elinden gelen her türlü yardımı verdiğini söyledi.
YARDIMLAR SÜRÜYOR
Slovenya hükümetince yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 400 bin avroluk insanı yardım sağlanacağı kaydedildi.
Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya’da yardımların Roma, Milano ve Bari’de belirlenen toplam dört merkezde toplanmaya başladığını bildirdi.
Büyükelçi Gücük, "Duyarlı tüm vatandaşlarımıza ve İtalyan dostlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yardımların bir an önce depremzedelere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.
Türkiye'nin Malta Büyükelçiliği de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malta ve Gozo'da vatandaşlarımız ve Maltalı dostlarımız tarafından yapılan ayni yardımlar bugün gönüllü vatandaşlarımız, Maltalı dostlarımız ve Civil Protection Malta tarafından kutulandı. Sevk edilmek üzere THY Malta Müdürlüğüne teslim edildi." ifadesini kullandı.
Yardım malzemelerinin paketlenmesini Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen de takip etti.
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