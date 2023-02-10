Dünyanın pek çok bölgesinden Kahramanmaraş merkezli depremler için Türkiye 'ye gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Dünyanın her noktasından deprem bölgesine yardım ulaştığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada "Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. Bunun için de bu vesileyle uluslararası topluma teşekkür ediyorum. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini, doktorlarını sahra hastanelerini ülkemize sevk ediyor. 9 Şubat itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. Yine 19 ülkeden ekip 24 saat içerisinde ülkemizde olacaklar. Deprem bölgesinde bu çalışmalara katılan, malzeme desteği gönderen, sağlık ve arama kurtarma ekiplerini gönderen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN SURİYE VE TÜRKİYE'YE 85 MİLYON DOLARLIK EK YARDIM

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan açıklamada, "yaklaşık bir asırdır bölgeyi vuran en kötü depremden" etkilenen Türkiye ve Suriye'de oluşan acil insani yardım ihtiyacı kapsamında 85 milyon dolarlık ek yardım yapılacağı bildirildi.

USAID'in Afet Yardım Müdahale Ekibi'nin (DART) depremden birkaç saat sonra harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, "En büyük önceliğimiz, enkaz altında kalanlar için arama ve kurtarma operasyonlarını hızlandırmak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu yardım fonunun USAID'nin Türkiye ve Suriye'deki ortaklarına depremden etkilenen milyonlarca insana acil ihtiyaç duyulan yardımların oluşturulması kapsamında ayrıldığı belirtilerek, USAID yardımının depremzedelere yiyecek, barınak, kış hava şartları için gerekli malzeme, travma desteği içeren sağlık hizmetleri ve temiz içme suyu teminini kapsadığı aktarıldı.

USAID'nin dünyanın dört bir yanından gelen desteği takdir ettiği ve diğer bağışçıların katkılarını memnuniyetle karşıladıkları vurgulanan açıklamada, ABD'nin, Türkiye hükümeti ve Suriye halkına destek sağlama taahhüdü yinelendi.