6 yaşındaki Neval Akgöl aranıyor

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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'da annesi babası ve ikiziyle birlikte enkazdan çıkan 6 yaşındaki Neval Akgöl'ün üstüne su deposu düştü.

Komşularının aracıyla hastaneye götürülürken yolda ambulansa aktarılan Akgöl'den bir daha haber alınamadı.

Ailesi, Neval Akgöl'ün hangi hastanede olduğunu bulmaya çalışıyor. Minik Neval'in üzerinde kimliği olmadığı için kaydı da bulunmuyor.

Anne Pınar Akgöl, "Neval'den o geceden beri haber alamıyorum. Bütün hastaneleri arıyoruz. Ankara'da olma ihtimali de varmış. Şimdiye kadar izini bulamadık. Yetkililerin desteğini bekliyoruz. Kızımın üstünde beyaz bir tişört vardı" dedi.