Indira Ampiot: İki kere ölümden döndüm

Indira Ampiot, o anları "Çocukken ışıksız uyuyamazdım. Bu alışkanlığım yetişkinliğimde de sürdü. Bir gün üvey kız kardeşimle aynı odada uyuyorduk. O ışığı kapatmamı istedi. Ben ısrar edince masa lambasının üzerine bir örtü örtüp ışığın kuvvetini azalttık. Geceleyin birdenbire lambanın üzerindeki tişört alev aldı. Paniğe kapıldık. Babam yetişti de yayılmadan yangını kontrol altına aldı" diye anlattı.