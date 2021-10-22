İnegöl'de yangın paniği! Yaşlı adam son anda kurtarıldı 0:00 / 0:00

DHA

Olay dün saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan Mustafa Yavuz, iddiaya göre su ısıtıcısını fişe takarak çalıştırdı. Isıtıcı, bilinmeyen nedenle bir anda patladı. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verip, Yavuz´un evde olma ihtimaline karşı binaya girdi.

Evde olan Yavuz, mahalle sakinlerinin yardımıyla alevlerin arasından kurtarılırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. DHA'nın haberine göre; vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yavuz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yanık ünitesinde tedaviye alınan Mustafa Yavuz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.