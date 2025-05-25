İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor: Düzenlemede neler var?

Meclis'in en önemli başlıklardan biri olan infaz düzenlemesine önümüzdeki hafta son şeklinin verilmesi bekleniyor. İnfaz paketiyle çok sayıda düzenleme hayata geçirilecek. Teklifle, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları yeniden belirlenecek. Ancak cezada herhangi bir artış yapılmayacak.

EVDE İNFAZ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Paketle konutta infazın kapsamı genişletilecek. Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için 1 yıldan 3 yıla, 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla, 80 yaş üstü için 6 yıla kadar hapis cezası konutta infaz edilebilecek. Hastalık ve engellilik durumlarında 10 yıla kadar, doğum nedeniyle ise 5 yıla kadar olan hapis cezalarının evde infazına imkân sağlanacak.

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KOVİD-19 DÜZENLEMESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Kovid-19 düzenlemesinin kapsamı ve iyi hal şartıyla denetimli serbestlikten faydalanılabilecek süre genişletilecek. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle ceza alanlar 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olanlar bu düzenlemeden faydalanamayacak.

İNFAZ USULÜNÜN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

İnfaz usulünün kapsamı da genişletilecek. Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacak. Taksirle öldürme hariç taksirle işlenen suçlarda ceza 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Denetimli serbestlikten cezasının yatarının 8'de birini ya da 10'da birini cezaevinde geçirenler yararlanabilecek.