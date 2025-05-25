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        Haberler Gündem Güncel İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor: Düzenlemede neler var? | Son dakika haberleri

        İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor: Düzenlemede neler var?

        İnfaz düzenlemesi için çalışmalar hızlandırıldı. Önümüzdeki hafta teklife son şeklinin verilmesi bekleniyor. Peki, pakette neler var, hangi düzenlemeler hayata geçirilecek?

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:39
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        İnfaz düzenlemesi Meclis'e geliyor: Düzenlemede neler var?
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        Meclis'in en önemli başlıklardan biri olan infaz düzenlemesine önümüzdeki hafta son şeklinin verilmesi bekleniyor. İnfaz paketiyle çok sayıda düzenleme hayata geçirilecek. Teklifle, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları yeniden belirlenecek. Ancak cezada herhangi bir artış yapılmayacak.

        EVDE İNFAZ KİMLERİ KAPSAYACAK?

        Paketle konutta infazın kapsamı genişletilecek. Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için 1 yıldan 3 yıla, 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla, 80 yaş üstü için 6 yıla kadar hapis cezası konutta infaz edilebilecek. Hastalık ve engellilik durumlarında 10 yıla kadar, doğum nedeniyle ise 5 yıla kadar olan hapis cezalarının evde infazına imkân sağlanacak.

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        KOVİD-19 DÜZENLEMESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

        Kovid-19 düzenlemesinin kapsamı ve iyi hal şartıyla denetimli serbestlikten faydalanılabilecek süre genişletilecek. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle ceza alanlar 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olanlar bu düzenlemeden faydalanamayacak.

        İNFAZ USULÜNÜN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

        İnfaz usulünün kapsamı da genişletilecek. Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacak. Taksirle öldürme hariç taksirle işlenen suçlarda ceza 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Denetimli serbestlikten cezasının yatarının 8'de birini ya da 10'da birini cezaevinde geçirenler yararlanabilecek.

        İşlediği suçu tekrar işleyenler koşullu salıvermeden yararlanamıyor. İnfaz düzenlemesiyle bu hükümlüler cezalarının 4'te 3'ünün iyi halli olarak infaz ederlerse koşullu salıvermeden yararlanabilecekler.

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        #İnfaz düzenlemesi
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