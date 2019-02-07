'Yavaş deprem' olarak adlandırılan sarsıntının yaklaşık 50 güne yayıldığı, bu nedenle hissedilmediği belirtilirken, bu sarsıntının tehlikeli Kuzey Anadolu fay hattının bir göstergesi olup olmadığına dikkat çekildi.

'Earth and Planetary Science Letters' adlı jeoloji yayınında yer alan makaleye dayandırılan haberde, depremin merkez üssünün, İstanbul'un birkaç kilometre güneyi olduğu belirtildi. Araştırmacılar, bu depremi bölgede inceleme amaçlı bir sondaj deliğindeki gerilme-ölçerden elde edilen veriyle saptadı.

Deprem uzmanı Patricia Martinez-Garzon başkanlığındaki ekibin araştırmasına göre eğer bu yavaş deprem bir seferde enerjisini açığa çıkarsaydı, o zaman 5.8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana gelmiş olacaktı. Araştırmacılara göre 2016'daki bu yavaş deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yeniden hareketlenmesi anlamına gelebilir.

Garzon, "Bu, fay hattının diğer parçalarını kırılmaya yaklaştırmış olabilir, ancak resmin tamamını görmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.

Jeologlara göre Türkiye üzerinde gerilme, Asya kıtasının Avrupa'ya ilerlemesinden dolayı doğudan batıya hareket ediyor. Yavaş depremler, yer sarsıntısı sonucu enerjinin saniyelerden dakikalara değil, saatlerden aylara uzanan sürelerde açığa çıkması olarak tanımlanıyor.