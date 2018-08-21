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İnsan kaçakçıları iş adamının lüks motor yatını çaldı

İş adamı Özgür Akyıldız’ın 2 ay önce aldığı lüks motor yatı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. İş adamı yaptığı araştırmalar sonucunda motor yatıyla Yunanistan’ın adalarına mülteci taşındığını öğrendi

21.08.2018 - 14:27 | Güncelleme: İHA

Bodrum’da 2 ay önce aldığı motor yatı çalınan iş adamı hayatının şokunu yaşadı. Ailesi ile birlikte tekne ile denize açılmak için gittikleri koyda yatını bulamayan iş adamı, yatıyla Yunan adalarına mülteci kaçakçılığı yapıldığını açıkladı. Teknenin çalınma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Hebil Koyu'nda iş adamı Özgür Akyıldız’ın 2 ay önce aldığı lüks motor yatı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Güvenlikli lüks sitelerin ve otellerin bulunduğu kalabalık koyda gece tekneye giren kişi veya kişiler 8,5 metre boyunda olan 'Gemini' isimli motor yatı çaldı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Sabah vakitlerinde Akyıldız ve ailesi motor yat ile denize açılıp tatil yapmayı planladı. Hebil Koyu'na inen Akyıldız ve ailesi Tonoza bağladıkları yatın yerinde olmadığını gördü. Olayın ardından site güvenlik kameralarını izleyen Akyıldız, gördükleri manzara karşısında şok oldu. 2 kişinin yata girdiği ve çalıştırmadan lüks yatı götürdüğünü gördü. Savcılığa ve sahil güvenlik ekiplerine suç duyurusunda bulunan Akyıldız motor yatının peşini bırakmayarak araştırma yapmaya başladı. Ünlü İş adamı yaptığı araştırmalar sonucunda motor yatıyla Yunanistan’ın adalarına mülteci taşındığını öğrendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de motor yatı gördüğü ve kovalamaca yaşadığı yatın ani manevralarla kaçtıkları öğrenildi. İçerisindeki mültecilerle beraber uluslararası suyu geçerek Yunanistan adalarına ulaştığı ama Akyıldız teknesinden bir haber alamadığını açıkladı. İnsan kaçakçılarının aynı koyda başka bir tekneyi çalmaya çalıştığı, ama tekneyi bir türlü çalıştıramadıkları için Akyıldız’ın teknesine yöneldikleri öğrenildi.

"SAHİLE İNDİĞİMDE YERİNDE YOKTU"

Yatının bir sabah çalındığını ifaden eden Akyıldız, “Cuma sabahı dostlarımızla beraber sahile indik. Teknemle denize açılacaktık. O an sahile bir baktım teknemin yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadım. Yıllardır bu koyda teknemiz var ve koylarda geziyoruz. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleriyle görüşmelerimiz oldu. O görüşmelerde öğrendim ki teknemi Suriyelileri Yunanistan’a götürmek için kullanmışlar. Büyük bir şok yaşadık ailece, tüm sitede oturan dostlarımızın, komşularımızın huzuru kaçtı. Herkes yardımcı olmaya çalıştı ama yapacak bir şey yok teknemiz gitti. Ailem, çocuklarım hevesle bekliyorlardı, bu tatilde aldığımız tekne ile gezelim diye. Allah daha kötü bir şeyler yaşatmasın” dedi.

Öte yandan lüks motor yatın çalındıktan sonra denizde gitme anları ise sitenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 41 saniye önce
    8.5 metre luks yatmi olur abartmayin
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