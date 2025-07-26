Instagram'a canlı konum izleme özelliği geldi! Instagram'da canlı konum nasıl paylaşılır?

INSTAGRAM CANLI KONUM İZLEME ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU

Instagram için canlı konum takibi özelliği, bir süredir sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyordu ve daha sonra kademeli bir şekilde kullanıcıların erişimine açılmaya başlandı.

Teknoloji devi Meta, Instagram’da canlı konum izleme özelliğini 26 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Türkiye dahil birçok ülkede kullanıma sundu.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, konum paylaşımı açık olan arkadaşlarını anlık olarak takip edebilecek ve son hikayelerini hangi konumdan paylaştığını görebilecek.