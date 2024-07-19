Dünya çapında yazılım sıkıntısı: İnternet kesildi, Sky News yayını durdu
Dünya genelinde yaşanan yazılım sorunu nedeniyle havayollarından, hastanelere, bankalardan, yayın kuruluşlarına pek çok sektörde teknik aksama meydana geliyor. Sorunun yaşandığı bir kuruluşta İngiliz Sky News kanalı oldu, kanalda arıza sebebiyle yayın yapılamadı. Sky News, canlı yayınını birkaç saatlik kesintinin ardından devam etti
Dünya genelinde Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerinde sorun nedeniyle hava yolları şirketlerinden, bankalara, hastanelerden, medya kuruluşlarına birçok alanda teknik aksaklık yaşanıyor.
Microsoft arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, yaşanan aksaklık sebebiyle İngiltere'nin önemli televizyon kanallarında Sky News kanalında da yayınlar durdu.
Sky News'te bu sabah canlı yayın yapılamadı, Yönetim Kurulu Başkanı David Rhodes de sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sky News, bu sabah canlı yayın yapamadı ve şu anda izleyicilere kesintiden dolayı özürlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.
Birkaç saat süren kesintinin ardından Sky News yayına yeniden başladı.
Yayınların kesildiği sırada sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Sky News Spor Spikeri Jacquie Beltrao, "Açıkçası yayında değiliz, deniyoruz" ifadelerini kullandı.
Sky News Spor Servisinden Matt Kabir Floyd da kesintiden yaşandığı sırada yaptığı paylaşımda, "Sky Sports Haberleri de Microsoft'un bu global durumundan etkilendi… Hiçbir şey gerçekten işe yaramıyor.. Ne zaman yayına gireceğimizden veya yayına çıkıp çıkmayacağımızdan emin değilim…şükürler olsun ki saat 3.30'da uyandım" diye yazdı.