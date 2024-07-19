Dünya çapında yazılım sıkıntısı: İnternet kesildi, Sky News yayını durdu

Dünya genelinde Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerinde sorun nedeniyle hava yolları şirketlerinden, bankalara, hastanelerden, medya kuruluşlarına birçok alanda teknik aksaklık yaşanıyor.

Microsoft arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, yaşanan aksaklık sebebiyle İngiltere'nin önemli televizyon kanallarında Sky News kanalında da yayınlar durdu.

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Sky News'te bu sabah canlı yayın yapılamadı, Yönetim Kurulu Başkanı David Rhodes de sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sky News, bu sabah canlı yayın yapamadı ve şu anda izleyicilere kesintiden dolayı özürlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.