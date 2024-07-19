Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.145,67 %0,06
        DOLAR 33,1135 %0,11
        EURO 36,0940 %-0,06
        GRAM ALTIN 2.574,64 %-1,01
        FAİZ 42,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 31,14 %-1,90
        BITCOIN 63.991,00 %0,27
        GBP/TRY 42,8297 %-0,22
        EUR/USD 1,0890 %-0,06
        BRENT 84,56 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 4.209,61 %-1,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama sonrası THY'den açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama sonrası THY'den açıklama

        Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

        Üstün, "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor