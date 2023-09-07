IP Man 2 film konusu ne? IP Man 2 oyuncuları kimdir ve ne zaman çekildi?

IP Man 2 film konusu ne? IP Man 2 oyuncuları kimdir ve ne zaman çekildi?

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Serinin ikinci filmi IP Man 2 bu akşam Star TV ekranlarında seyirci ile bulaşacak. Usta Wing Tsun'un yükselişini anlatan ikinci film, oyuncuları ve konusu ile eleştirmenlerden tam not aldı. Peki IP Man 2 oyuncuları kim ve konusu nedir?