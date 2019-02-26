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Ben ne böyle iddia duydum, ne böyle bir şeyle karşılaştım, hakikaten çok üzgünüm, çok üzüldüm, kendi sosyal medya hesabımdan da bunu paylaştım, bir insanı üzmek bu kadar kolay olmamalı. Bir fazla tık için, bir haberi okutmak için yapılmamalı, gerçekten çok üzgünüm. Bugün konsere gelirken elim, ayağım titreyerek geldim" dedi ve gözlerinin dolmasına engel olamadı...