Büyük usta Kayahan'ın unutulmaz şarkılarının senfonik olarak seslendirildiği "Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik Projesi"nin ikincisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. İpek Açar'a ikinci konserinde dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ve Alper Kömürcü'nün kurucusu olduğu İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik etti.
Konserde Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar da 3 şarkıda Murat Karahan ve İpek Açar'la düet yaptı. Aynı zamanda İpek Açar’ın nişanlısı da olan Alper Kömürcü, muhteşem geçen konserin müzik direktörü ve orkestra şefi olarak sahnedeydi.
İpek Açar, Murat Karahan ve Beste Açar büyük coşkuyla geçen konserin sonunda sahneden gönderilmediler; yoğun alkış ve tezahürat eşliğinde 3 kez bis yapmak zorunda kaldılar.
İPEK AÇAR: "ONUN BIRAKTIKLARINA NEFES OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Konser öncesi gerçekleşen basın buluşmasında İpek Açar "Elimizden geldiğince onun bıraktıklarına ses ve nefes olmaya gayret ediyoruz, devam ediyoruz. Konserin tamamı Kayahan şarkılarından oluşuyor, Beste var ben varım, çok sevgili Murat Karahan var" dedi.
Beste Açar, "Murat Bey'le birlikte ilk Gönül Sayfam'a düet yapacağız. Telefonda birbirimizle yazışırken aynı anda Gönül Sayfam'ı yazınca, bu şarkı olsun öyleyse dedik" dedi. Beste Açar, gecenin ikinci düetini de İpek Açar'la gerçekleştirdi. Alper Kömürcü ise "Kayahan şarkılarını burada çok sesli bir şekilde sunuyoruz, bütün konserlerimiz çok güzel geçiyor, İpek'e destek olabildiğim için çok mutluyum; bir sonraki konserimizi Ankara'da gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
İPEK AÇAR: "ÇOK ÜZGÜNÜM, BUGÜN KONSERE TİTREYEREK GELDİM"
Geçtiğimiz hafta katıldığı bir Youtube canlı yayınında sunucuların "Nişanlınız Alper Kömürcü ile ne zaman tanıştınız" sorusuna "2017 yılında tanıştık" yanıtını verdikten sonra, bugün bazı internet haber sitelerinde haberi okutmak için "İpek Açar Kayahan'ı aldattı mı? Nişanlısıyla ne zaman tanıştılar" başlıkları görünce Instagram hesabından açıklama yapan İpek Açar'a gazeteciler bu konuyu da sordular.
İpek Açar, "Hakikaten çok üzgünüm. Bugün çok çirkin başlıklar attılar. İsmimin o başlıklarda olmasına çok üzüldüm. Bir magazin programının canlı yayınına katıldım, Alper Bey'le ne zaman tanıştığımızın merak edildiğini söyleyip sordular, bende 2017 yılının Mart ayında tanıştığımızı, 'İyi Ki Doğdun Kayahan Konseri"ni ben senfonik olarak yapmak istedim, bizi İskender Paydaş tanıştırdı aslında...
Çünkü 'Bu senfonik işleri Alper'den daha iyi kimse yapamaz, ben sizi tanıştırayım o yazsın orkestrasyonları' dedi ve biz Alper'le o şekilde tanıştık. Aynı burada anlattığım gibi bunu anlattım ama bugün haber başlıklarında 'İpek Açar, Kayahan'ı aldattı mı iddialarına yanıt verdi' yazıldı.
Ben ne böyle iddia duydum, ne böyle bir şeyle karşılaştım, hakikaten çok üzgünüm, çok üzüldüm, kendi sosyal medya hesabımdan da bunu paylaştım, bir insanı üzmek bu kadar kolay olmamalı. Bir fazla tık için, bir haberi okutmak için yapılmamalı, gerçekten çok üzgünüm. Bugün konsere gelirken elim, ayağım titreyerek geldim" dedi ve gözlerinin dolmasına engel olamadı...
Alper Kömürcü ise, "Böyle bir insanı üzüp orada aldığınız 100 tane 200 tane tık'a yazık gerçekten yazık" dedi.
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