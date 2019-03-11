Öğrencileri mezarı başındaydı

Geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen kazada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen özel jette, 3'ü mürettebat, 11 kadın hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olayda hayatını kaybedenler arasında bulunan uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet, ölümün birinci yıl dönümünde Üçler Mezarlığı'ndaki kabri başında öğrencileri ve ailesi tarafından anıldı. Melike Kuvvet'in görev yaptığı Özyeğin Üniversitesi'nden gelen yaklaşık 10 öğrenci, mezar başında gözyaşı döküp, dua etti.

Anma programına katılan Melike Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet, "Hayata karşı bakışıyla, duruşuyla çok farklı bir insandı. Keşke herkes onu tanıyabilseydi. Belki onu tanısalardı bu şekilde arkasından bazı şeyler söylenmeyecekti. Benim içim çok rahat. Biz onunla her zaman gurur duyduk. Halen daha gurur duyuyoruz. Herkese örnek oldu. Ölümünden sonra bile herkese örnek oldu. Benim tek kardeşimdi, toprağa verdim" dedi.

Melike Kuvvet'in öğrencisi Taha Kezer de, "Çok harika bir insandı. Kelimelere sığdıramıyorum. Mekanı cennettir. Hepimizi dipten aldı, en yükseklere çıkardı. Onun öğrencisi olduğum için gurur duyuyorum" diye konuştu.