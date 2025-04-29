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        Haberler Gündem Güncel "İran tuzu Çankırı tuzu diye satılıyor" uyarısı! | Son dakika haberleri

        Çankırı'da "İran tuzu" uyarısı: Ucuz satılan tuz Çankırı tuzu değil

        Türkiye'nin önemli tuz üretim merkezlerinden olan Çankırı'dan alınan tuzun çoğunun gerçek Çankırı kaya tuzu olmadığı iddia edildi. Tuz işletmecisi İlyas Ak, Çankırı'ya ithal tuzlar geldiğine dikkat çekerek, "Bunlar genellikle tuz lambası yapımında kullanılmaktadır. Lambadan artan parçalar ise ister istemez yemeklik tuzun içerisine karışmaktadır. Bu yüzden piyasada satılan ucuz tuzlar, Çankırı'ya ait değil" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:26
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        "İran tuzu Çankırı tuzu diye satılıyor" uyarısı!
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        Türkiye'nin önemli tuz üretim merkezlerinden olan Çankırı'da bir tuz işletmecisi, İran'dan ithal edilen tuzların birçok yerde ucuz fiyatla Çankırı tuzu olarak satıldığını belirterek, vatandaşları uyardı.

        Çankırı'da son dönemlerde dışarıdan ithal edilen tuzların piyasada hızla yayıldığı belirtildi. Tuz işletmecileri, ucuz diye satılan tuzların Çankırı tuzu olmadığını belirtti. Tuz işletmecisi İlyas Ak, İran tuzu ile Çankırı tuzunun arsındaki farklarla ilgili bilgiler verdi.

        Her satıcının güvenilir olmadığını dile getiren İlyas Ak, piyasadaki ithal tuz ile tuz satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şunları söyledi:

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        "Çankırı'ya şu anda dışarıdan ithal tuzlar gelmektedir. Bunlar genellikle tuz lambası yapımında kullanılmaktadır. Lambadan artan parçalar ise ister istemez yemeklik tuzun içerisine karışmaktadır. Bu tuzlar İran'dan gelmektedir ve piyasada çok uygun fiyatlara satılıyor.

        Bu tür ithal tuzlar hiçbir şekilde şifa vermiyor. Bu yüzden piyasada satılan ucuz tuzlar, Çankırı'ya ait değil. Çankırı'da madenden çıkan tuzlar değerli ve mineral yapısı yüksek olduğundan fiyat olaraktan İran tuzuna göre yüksektir.

        Çankırı'dan alınan çoğu tuz Çankırı'ya ait değil. İran tuzu beyaz renkte olur, içerisinde kristal yapı yoktur, acıdır ve kükürtlüdür. Çankırı tuzu ise kristal yapıya sahiptir, tadı hafif ve lezzetlidir. Yabancı tuz kanmak istemeyenler Türkiye Patent Kurumu'ndan gerçek tuz satan satıcıları bulabilirler. İnternetteki ve açık piyasadaki her satıcı güvenilir değildir. Bunu kontrol etmenin tek yöntemi ise coğrafi işaret verilmiş mağazaları tercih etmek."

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