7 | 19

"Ben neymişim be abi, wow! Kudretim bir yere kadar arkadaşlar. Onu ayırdı, bunu alıktırdı, sevgilisini çaldı... E yeter. Perakende satış ürünü mü bu insanlar; aldı, çaldı? Gerizekalı mı bu insanlar? Cidden ünlü olmak bu denli heves edilecek bir şey değil. Hele ben bunu için hiç doğru bir "basamak" asla değilim. Bakın ünlü olunca böyle hedef tahtası oluyorsunuz. Vurun popçuya festivali. Hele konuşmayan, susan bir yapınız varsa geçmiş olsun. Cidden işimden ve mutluluğumdan başka hiçbir şey umurumda değil. Ben kendimi aşırı iyi tanıyorum ve kendime aşığım. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar"