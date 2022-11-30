İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddet gördüm

"BEN DE FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜM"

"Şiddet" konusuna değinen İrem Helvacıoğlu, "Bu gerçekliğin, bu şiddetin hala yaşanabiliyor olmasını bilmek çok korkunç ve sinir bozucu bir duygu. Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyorum ve bunu sonradan fark ediyorum. Hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara yer vermiyorum" şeklinde konuştu.