Haberler Dünyadan Irina Shayk ile Tom Brady aşkı belgelendi - Magazin haberleri

Irina Shayk ile Tom Brady aşkı belgelendi Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü model Irina Shayk ile Amerikan futbol oyuncusu Tom Brady'nin birlikteliği ortaya çıktı. Çift, Brady'nin evinden çıkarken görüntülendi Habertürk Giriş: 25.07.2023 - 11:56 Güncelleme: 25.07.2023 - 11:58 facebook

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Rus model Irina Shayk'ın meslektaşı ve arkadaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile Joe Nahmad ve Madison Headrick'in düğününde yakınlaştığı öne sürülmüştü. Haziran ayında gerçekleşen düğün Shayk iddiaları reddetmişti.

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Page Six'e konuşan kaynaklar, "Irina, bütün hafta sonu Tom'u takip etti. Kendini resmen Tom'un üstüne atıyordu" demişti. Aynı kayaklar Brady'nin Rus modelle ilgilenmediğini ve sadece arkadaş olduklarını söylediğini iddia etmişti.