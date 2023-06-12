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Irina Shayk'tan Tom Brady açıklaması

Geçtiğimiz hafta gittiği bir düğünde arkadaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady'nin dikkat çekmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. Shayk, hakkında ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini bozdu

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  • Irina Shayk'tan Tom Brady açıklaması - Magazin haberleri

    Rus model Irina Shayk, hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Shayk'ın, geçtiğimiz hafta gittiği bir düğünde meslektaşı ve arkadaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin dikkatini çekip onunla yakınlaşmaya çalıştığı ileri sürülmüştü.
  • Irina Shayk'tan Tom Brady açıklaması - Magazin haberleri

    Tüm bunların ardından Tom Brady, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Irina Shayk, sessizliğini bozdu. 
  • Irina Shayk'tan Tom Brady açıklaması - Magazin haberleri

    Irina Shayk'ın bağlı olduğu menajerlik şirketinin sözcüsünden açıklama geldi. Sözcü Cheri Bowen, bütün bu iddiaların doğru olmadığını sert bir dille Shayk adına aktardı.
  • Irina Shayk'tan Tom Brady açıklaması - Magazin haberleri

    "KÖTÜ NİYETLİ KURGUSAL ANLATIM"

    Cheri Bowen, "Bu hikâye tamamıyla yalan. Bu düğün töreninin tamamen kötü niyetli ve kurgusal bir anlatımı" diye konuştu.
  • Irina Shayk'tan Tom Brady açıklaması - Magazin haberleri

    BİR KIZI VAR

    Öte yandan Irina Shayk, oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğini 2019'da sonlandırmıştı. İkilinin Lea adında bir kızı bulunuyor. 
  • Irina Shayk'tan Tom Brady açıklaması - Magazin haberleri

    2022'DE BOŞANMIŞTI

    Tom Brady ise 2009'da nikâh masasına oturduğu Gisele Bünchem ile 13 yıllık evliliğini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. İkilinin, Vivian ve Benjamin adında iki çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram, Reuters, AA, AP, Shutterstock

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