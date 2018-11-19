Telefonlar ve sinyaller incelemede...

Beşiktaş, Balmumcu'da bir apartmanın 4. katındaki bir dairede geçtiğimiz Çarşamba günü öldürülen işadamı Ali Rıza Gültekin cinayetinde soruşturmaya devam ediliyor.

TEFECİ ÇIKTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada saldırganlar, Mustafa B., Rıdvan D. Sergen G. olarak tespit edilmişti. Yapılan soruşturma da şüpheli Mustafa B.’nin tefecilik yaptığı ortaya çıktı.

HAYALET SİLAHLA BİRLİKTE CEP TELEFONLARI BULUNDU

Olaydan sonra polis şüphelilerin kaçtığı Sarıyer’de bir adres tespit etti. Şüphelilere ait bir kahvehane oldu belirlenen yere operasyon düzenlendi. Operasyonda olayda kullanıldığı düşünülün iki silahın, hayalet silah olarak bilinen Glock marka tabanca oldukları belirlendi.Silahla birlikte bir çelik yelek ve 2 cep telefonda bulundu.

TELEFONLAR VE SİLAHLAR İNCELEMEDE

Silah ve çelik yeleklerin yanında bulunan cep telefonların şüphelilere ait olduğu belirtiliyor. Olay yerinden el edilen boş kovanlarının işyerinde elde edilen silahlarla karşılaştırılması yapılıyor. Öte yandan aynı işyerinde bulunan cep telefonlarının da incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Polis biri gözcü olmak üzere 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ