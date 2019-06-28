Antik kentte tören düzenlendi

Denizlili iş adamı Esat Sivri (86),geçtiğimiz gün Aydın’ın Didim ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Denizli ve Türkiye’nin önde gelen tekstil sanayicileri arasında yer alan Sivri’nin cenazesi, Laodikya Antik Kenti’ndeki törenin ardından cenaze namazı için Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’ne götürüldü.

İHA'nın haberine göre, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yakınları ve sevenleri katıldı.

"HELALLEŞMEK İÇİN BURADAYIZ"

Sivri’nin 2009 yılında iflas eden fabrikasında işçi olarak çalışıp sorasında haklarını alamadıklarını iddia eden bir grup, imamın ‘Haklarınızı helal ediyor musunuz’ sorusuna, ‘Hayır’ cevabını verdi.

Haklarını istediklerini söyleyen grup, Sivri ve yakınlarına tepki göstererek, iflas eden şirkete senelerini verdiklerini ve 100 bin TL’nin üzerinde alacaklarının kaldığını iddia ettiler. Doğruyu söylediklerini ifade eden işçiler, aile üyelerinin gelip kendilerinden helallik istemesini istediler. Sivri’nin Didim’deki yazlığında öldüğünü belirten işçiler, kendilerinin ise sefalet içinde yaşadıklarını öne sürdüler.

ANTİK KENTTE TÖREN DÜZENLENDİ

Sivri için kazı çalışmalarına destek verdiği Pamukkale İlçesindeki tarihi Laodikya Antik Kenti'nde de tören düzenlendi.

Tarihi kentte yapılan cenaze törenine Sivri’nin aile üyeleri, yakınları, iş adamları katıldı. Kazı ekibinin tamamı da törende hazır bulundu.

Törende konuşan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı, PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Sivri’nin Laodikya kazılarına büyük emeklerinin olduğunu ve kazı heyetinin tamamını kendisini uğurlamak için tarihi kentte olduğunu söyledi.

“BABAM ‘BURAYI YABANCILARA KAZDIRTMAM KENDİ ÜNİVERSİTEM KAZACAK’ DEDİ”

Sivri’nin kızı Berrin Sivri ise gözyaşları arasında yaptığı açıklamada, babasının kazı çalışmalarına verdiği desteğe ‘Laodikya bizi bekliyor ve çağırıyor’ sözleri ile başladığını kaydetti. Kazı çalışmalarının belediye otobüsleri aracılığı ile getirilen onlarca dolusu insanla başladığını anımsatan Sivri, “Buraya binlerce insanı getirip gezdirdi ve altında neler olduğunu tek tek anlattı. Sonra herkesten para toplanıldı ve burası ayağı kalktı. ‘Burayı yabancılara kazdırtmam kendi üniversitem kazacak’ dedi. Hepsini yaptı, mekanı cennet olsun” dedi.

“BİZİM VİCDANIMIZ RAHAT”

Babasının Denizliyi düşünen ve şehrini seven bir insan olduğunu belirten diğer kızı Bilge Başöz, babasının kent için her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini ifade ederek, “Bu yüzden bizim vicdanımız rahat” şeklinde konuştu.

Sivri'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedildi.

ZOR GÜNLER YAŞAMIŞTI

Tekstil alanında babası ile birlikte çalışan ve tecrübe kazanan Esat Sivri, askerliğin ardından iş dünyasına atıldı. Sivri, 1967 yılında Sarayköy'deki müflis Sarayköy Pamuklu Sanayi'nin sermayesine iştirak etti. Denizli ve çevresindeki dokuma tezgahlarının entegrasyonunu sağlamak için, boya baskı fabrikası kurmaya karar verdi. 100 ortakla Denizli Basma Sanayi Fabrikasını 1972'de kurdu. Uzun yıllar DEBA ile Denizli ekonomisini domino eden Sivri, iflas sürecine girdiğinde zor günler yaşadı. Denizli Sanayi Odası'nın kurucuları arasında yer alan Sivri, meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Sivri, Denizli İhracatçılar Birliği'nin de kurucuları arasındaydı.