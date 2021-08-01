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Haberler Gündem 3. Sayfa İş arkadaşının karısını bıçakladı
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Kavga sırasında iş arkadaşının karısını bıçakladı

İzmir'in Bornova ilçesinde, aralarında husumet bulunan Çağrı S. ile konuşmak için gittiği iş arkadaşı İsmail N. arasında bir markette tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çağrı S., İsmail N.'nin eşi Neşe N.'yi karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

İş arkadaşının karısını bıçakladı
İş arkadaşının karısını bıçakladı
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DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, aralarında husumet bulunan Çağrı S. (20) ile konuşmak için gittiği iş arkadaşı İsmail N.'nin eşi Neşe N.'yi karnından bıçakladı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4109 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan Çağrı S. (20) ile iş arkadaşı İsmail N. arasında bir markette tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçak çeken Çağrı S., İsmail N'nin eşi Neşe N.'yi karnından bıçakladı.

Bıçak darbesi ile yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Neşe N. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay sonrası kaçan Çağrı S.'yi suç aleti ile kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Çağrı S.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, iş arkadaşı İsmail N.'ye ait cep telefon numarasını internet sitelerine verdiği için aralarında husumet oluştuğu ve bu konuyu konuşmak için yanına gittiğinde Neşe N.'nin kendisine saldırması üzerine bıçakladığını söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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