İş birliği protokolü imzalandı

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Yeşilay ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak, bağımlılıklarla mücadele etmek, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol kapsamında iki kurum Türkiye’nin tüm illerinde bağımlılıklarla mücadele amacıyla faaliyetler yürütülmesi; projelerin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında birlikte faaliyetler yürütecek.

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede kültür-sanat etkinliklerinin önemine inandığını ve bu kapsamda pek çok proje gerçekleştirdiğini belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi; "Devletimiz gençlerin korunmasını anayasayla güvence altına alırken; onları bağımlılık yapıcı maddelerden ve kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri uyguluyor. Yeşilay olarak biz de bir asırdır gençlerimizi bağımlılıklardan uzak tutmak, onlara iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın daha fazla kişiye ulaşması noktasında da Bakanlıklarımızla işbirliği içinde olmayı, birlikte ülkemizin gelecek nesilleri için çalışmayı çok önemsiyoruz. Kültür-sanat alanı da bu anlamda çok önemsediğimiz ve pek çok proje geliştirdiğimiz bir alan. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması ile gençleri bağımlılık üzerine düşünüp üretim yapmaya teşvik ediyor; Uluslararası Karikatür Yarışması’yla bağımlılığın etkilerini yaratıcı bir dille gündeme getiriyor ve Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması ile de küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile imzaladığımız bu protokolle hem bu projelerimizin sonuçlarını daha fazla kişiye ulaştıracak, hem de Bakanlığımıza bağlı kurumlarda 7'den 77'ye her yaş grubuna birebir temas ederek onları bilinçlendirme fırsatı yakalayacağız. Sayın Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyor; bu iş birliğinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

2019'da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Kurulu'nun pek çok alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise yaptığı konuşmada "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadeleye hem etkinliklerimiz kapsamında hem de sergi, seminer ve konferanslarla destek sunuyoruz. Film yapım desteklerimizde bağımlılıkla mücadeleye öncelik veriyoruz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz tarafından bağımlılıklarla mücadele amacıyla hazırlanan ‘Yarınlara geç kalmadan’ adlı eserle 22 binden fazla tiyatro severe ulaştık. Bağımlılıklarla ilgili diğer bir önemli alan olan dijital oyunlarda da titiz bir değerlendirme süreci yürütüyoruz. Bakanlığımız ile Yeşilay arasında imzalanan bu protokolle de faaliyetlerin artırılmasını ve çeşitlendirilmesini, ortak projelerin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını ve amaçlarımıza hakkıyla hizmet etmesini temenni ediyorum."

Protokol kapsamında Yeşilay'ın düzenlediği yarışmalara bakanlık tarafından destek verilmesi değerlendirilirken, söz konusu yarışmalara iletişim desteği de verilecek. Devlet Tiyatroları'nda çocuklarla ilgili alanlarda 'Yeşilay ve Sağlıklı Yaşam Köşesi' kurulacak. Yeşilay'ın düzenlediği 'Uluslararası Karikatür ve Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmalarında dereceye giren eserler tiyatroların fuaye alanları ve Milli Kütüphaneler'in uygun alanlarında sergilenecek. Yeşilay'ın faaliyetleri ve farkındalık çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırılması için festivaller, sanatsal etkinlikler ve sinema salonlarındaki imkanlar değerlendirilecek. Ayrıca bakanlık personeline yönelik gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim programlarına Yeşilay tanıtımı ve eğitim içerikleri dahil edilecek.