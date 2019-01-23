Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay öğle saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasının önünde meydana geldi. Binanın otoparkının bulunduğu alana gelen Hızır K., tabancasını çıkartarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makamının bulunduğu 5'inci kata doğru ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, kurşun cama isabet ederken yaralanan olmadı. Silah sesini duyan özel güvenlik görevlileri Hızır K'nin yanına koştu. Hızır K. binaya doğru 5 defa ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak güvenlik görevlilerini intihar etmekle tehdit etti. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından Hızır Kurt silahını teslim ederek teslim oldu.

Hızır K.'nin 3 yıldır işsiz olduğu ve 3 çocuk babası olduğu, bunalıma girmesi nedeniyle belediye binasına ateş ettiği öğrenildi. Ayrıca zaman zaman belediyeye gelerek iş istediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay esnasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ise Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olması nedeniyle İstanbul'da düzenlenen toplantıda olduğu öğrenildi.