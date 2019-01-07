İş çıkışına dikkat! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle Avrupa yakasında kent merkezi de dahil bir çok yerde zaman zaman tipi şeklinde yağışlar görülüyor.

İŞ ÇIKIŞINA DİKKAT!

Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçeleri gün boyunca yağış aldı. Bazı ilçeler beyaza bürüdü.

Taksim'de de zaman zaman tipi şeklinde yağışlar görüldü.

Kar yağışı kentin Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili oluyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçlarının kentin önemli noktalarında hazır bekletildiği, bazı kavşak noktalara ise tuz bırakıldığı gözlendi.

BU AKŞAM BUZLANMA RİSKİ VAR!

Marmara Bölgesinde bu akşam buzlanma sebebiyle yollar riskli. Yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

SALI AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını karla mücadele için hazır bekletiyor.

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