İş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi
87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile dünyaevine girdi
Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, 87 yaşında dünya evine girdi. Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde evlendi.
Kıraç yaşı gereğince evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.
Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın geçen yıl kurduğu yeni vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.