İzmir'in Bornova ilçesinde Murat Çapacı (22),kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp öldü.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Murat Çapacı, iş makinesinin patlayan lastiğini değiştirirken, kriko kaydı.
İş makinesinin altında kalan Çapacı, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat Çapacı'nın yaşamını yitirdiği saptandı.
Murat Çapacı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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