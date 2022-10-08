Yeni sezon mottosunu 'Hayatın İçinde Sanat' olarak belirleyen İş Sanat, 23 Eylül'de 'Cuma İş Çıkışı' konserleri çerçevesinde Özge Fışkın konseriyle sanatseverlerle buluştu. 27 Ekim’de orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği konser ile salonunun kapılarını seyircilerine açacak olan İş Sanat'ın yeni sezon hedeflerini ve sanatseverleri bekleyen birbirinden özel etkinlikleri Sanat Yönetmeni Defne Turaç'la konuştuk...

Pandemiyle geçen iki yılda 'Evde Sanat Zamanı' ve 'Umut ve Dayanışma Sezonu'nda konser salonunun dışına, Cuma İş Çıkışı' konserleriyle 'kapı'nın önüne çıktıklarını belirten Turaç, şöyle devam etti: "Burada yapılan kültür sanat faaliyetleri ile kapsama alanı genişledi. Zaten sanat bir yerde tek başına yapılan bir şey değil, hayatın her yerinde görebileceğiniz bir şey... Duvardaki yırtık afişte, grafitilerde, sanat her yerde... Kapsamı çok geniş. Biz de İş Sanat olarak kapsama alanımızı genişlettik. 2.5 sezonun tecrübesiyle yeni sezonu oluşturduk. Saygın orkestraları, prestijli sanatçıları, önemli grupları ağırlayacağız...”

Tiflis Senfoni Orkestrası

Pandemi döneminde İş Sanat'ın Youtube kanalında yayınlanan etkinlikleri izlenme sayılarının 35 milyonun üzerinde olduğunu söyleyen Defne Turaç, "Çok tecrübe etmediğimiz bir alandı. Ücretsiz yaptığımız bir etkinlikti beğenileceğinden emindik ama bu kadar çok seyirciye ulaşmak harika oldu.. Seyircilerimizden gelen yorumlar da çok güzeldi. İlgiyle izlenip sahiplenildiğini gördük.. Biz bu işi ne kadar ciddi yapıyorsak.. Gelen seyircimiz bunu anlıyor ve tepkileri de o yönde oluyor..." diye konuştu.

Olga Scheps

Pandemi nedeniyle İş Sanat'ın İş Kuleleri'ndeki 800 kişilik salonunu tam kapasiteyle açamadıklarını söyleyen Turaç, salonun bu yıl yüzde 100 olarak açılacağını müjdeledi: "27 Ekim’de orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği konser ile salonumuz tam kapasiteyle kapılarını seyircilerimize açacak. Borusan Filarmoni bizim uğurumuz zaten."

İş Sanat yeni sezonda Patara ve Teos Antik kentlerinde Ayça Bingöl'ün oynadığı, Yıldız Kenter’le özdeşleşmiş, ‘Ben Anadolu’ adlı oyunu sanatseverlerle buluştururken ayrıca Türkiye'nin en önemli sanat kurumlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi'ne de konuk olacak. Geçen yıl Maximum Uniq’te birkaç konser düzenlediklerini belirten Turaç, "Başka salonlara misafir olmak önemli. Oranın seyircisi de sizin konserlerinize geliyor. Yeni seyircilere ulaşabiliyorsunuz..." diye konuştu. İş Sanat yeni yılı English Chamber Orchestra ile kutlayacak. 3 Ocak Salı, saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek müzik ve dansın bir araya geldiği Viyana Gala Konseri’nde Johann Strauss valsleri ve polkalar seslendirilecek.

Nükhet Duru

Türk Pop Müziği'nin en önemli isimlerinden Nükhet Duru 'Nünü Caz Söylüyor' konseriyle İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşurken Cem Adrian 'Solmayan Şarkılar' başlıklı konserinde Türk Sanat Müziği'nin ölümsüz şarkılarını seslendirecek.

Jan Garbarek

“İskandinav cazının babası” olarak tanımlanan Norveçli saksafoncu Jan Garbarek'ten Frank Sinatra şarkılarının seslendirildiği 'Simply Sinatra' konserine, 'Her Yerde Kar Var', 'Karlar Düşer', 'Komşu Kızı' şarkılarının orijinallerinin sahibi Adamo'dan Türk halk müziğinin üç güçlü kadın sesi, Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan'ın Anadolu’nun sevilen türkülerini seslendirecekleri 'Kadın Ozanlar' başlıklı konsere kadar birbirinden özel etkinlikler sezon boyunca İş Sanat sahnesinde olacak.

İş Sanat'ın seyircisiyle buluşturduğu ücretsiz etkinliklerini konserlerin yanı sıra edebiyat ve tiyatro alanlarında önemli projeleri seyircilere ulaştıracağını belirten Defne Turaç şöyle devam etti: "Sanatın her şekilde ulaşılabilir olması gerekiyor. Bilet maliyeti de dahil kapsama alanını genişleten etkinliklerin herkese hitap edebiliyor olması.. Sanat yönetmeni olarak beni de zorlayan, öğreten, sınırlarımı genişleten bir yapı var burada. Bu da çok keyifli.. Burası sanatçı için de seyirci için de ulaşılabilir bir yer. Asıl özel yanı da bu İş Sanat’ın..."