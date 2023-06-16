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İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Yeni Türkü konseri ile Marmaris'te

Yeni Türkü, 21 Haziran Çarşamba akşamı, Marmaris'te İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya geliyor

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Yeni Türkü konseri ile Marmaris'te
HABERTURK.COM

Çarşamba Sahnesi ile etkinliklerini yazlık kentlere taşıyan İş Sanat, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu kez Marmaris’te izleyicileriyle buluşuyor.

Türkiye İş Bankası’nın bu yıl ana sponsor olduğu, ikincisi düzenlenen festivalde, İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 21 Haziran Çarşamba, 21.00’da Yeni Türkü’nün Atatürk Meydanı’nda vereceği ücretsiz konserle müzikseverlerle bir araya geliyor.

Amos Antik Kenti’nden ilham alınarak 'Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne' temasıyla, Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen festival, klasik batı müziği, caz, blues konserlerinin yanı sıra, koro ve sokak konserleri, panel, söyleşi, sergi ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

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