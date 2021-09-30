İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleşen “İş Sanat Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 1 Ekim Cuma akşamı 18.30’da elektronik müziğin sevilen isimlerinden Hey! Douglas sahne alacak. Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı ücretsiz açık hava konserleri ekim sonuna kadar devam edecek.

Cuma akşamları 18.00-21.00 arasında gerçekleşen, DJ Ekim Baykara’nın da yer aldığı etkinliklerde 8 Ekim’de Kolektif İstanbul, 15 Ekim’de Yeni Türkü yer alacak.