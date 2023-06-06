İş Sanat Cuma İş Çıkışı'yla yaza başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

İş Sanat Cuma İş Çıkışı'yla yaza başlıyor

İş Sanat, Cuma İş Çıkışı konserlerini izleyicisiyle bir araya getirmeye hazırlanıyor

İş Sanat Cuma İş Çıkışı'yla yaza başlıyor
HABERTURK.COM

23. sezonunu 27 Ekim’de ünlü piyanist Olga Scheps’in solistliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile karşılayan İş Sanat, her yıl olduğu gibi bu yıl da caz, klasik ve dünya müziğinin önde gelen isimleriyle Türk müziğinin başarılı sanatçılarını, şiir dinletilerini, Parlayan Yıldızlar konserlerini İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşturdu.

Merakla beklenen Cuma İş Çıkışı konserlerini izleyicisiyle bir araya getirmeye hazırlanan İş Sanat, Marmaris’te Çarşamba Sahnesi ve YouTube’a özel yayınlarıyla dopdolu geçen bir sezonun ardından yaza merhaba diyor.

İş Sanat’ın sezonun ilgi çeken konserlerine yer vereceği YouTube’a özel içerikleri ve yazın devam edecek sürpriz etkinlikleri için sosyal medya hesaplarını takipte kalın.

HAFTANIN SON GÜNÜNE CUMA İŞ ÇIKIŞI'NIN RİTMİYLE BAŞLAYIN

İş Sanat’ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği ve yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri Haziran ayından itibaren kaldığı yerden devam ediyor.

9 Haziran Cuma, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla 90’lı yıllara adını yazdıran Emre Altuğ, 23 Haziran Cuma ise yeni neslin başarılı gruplarından Sufle sahne alacak.

Haftanın yorgunluğunu müzik ile atmak isteyenler için buluşma noktası olan “Cuma İş Çıkışı” konserleri, 19.00’da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde başlayacak.

Sezon başında sahne alan Özge Fışkın ve Sonic Boom performanslarını merak edenler, İş Sanat’ın YouTube kanalını ziyaret edebilir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

51. İstanbul Müzik Festivali'nde haftanın konserleri
KÜLTÜR-SANAT 51. İstanbul Müzik Festivali'nde haftanın konserleri
İstanbul Müzik Festivali'nde haftanın konserleri
KÜLTÜR-SANAT Fazıl Say'dan 'Dünya Anne' prömiyer yapacak
'Aziz Sancar Müzesi' için çalışmalar başladı! - En son haberler
KÜLTÜR-SANAT 'Aziz Sancar Müzesi' için çalışmalar başladı
İBB Şehir Tiyatroları yaz oyunları başlıyor
KÜLTÜR-SANAT Şehir Tiyatroları yaz oyunları başlıyor
Tülin Serpen'den 'Sanatta 60 Yıla Saygı' sergisi
KÜLTÜR-SANAT 'Sanatta 60 Yıla Saygı' sergisi
Distopya Film Festivali’nde ödüller verildi
KÜLTÜR-SANAT Distopya Film Festivali ödülleri verildi
İBB Şehir Tiyatroları'na 7 ödül
KÜLTÜR-SANAT İBB Şehir Tiyatroları'na 7 ödül
Distopya Film Festivali izleyici rekoru kırdı
KÜLTÜR-SANAT İzleyici rekoru kırdı
Cem Yılmaz Gençlik Festivali'nde gençlerle buluştu
KÜLTÜR-SANAT Gençlerle buluştu
İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı
KÜLTÜR-SANAT Törenle kapılarını açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.