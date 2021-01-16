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İş Sanat'ta türkü ziyafeti

Türk Halk Müziği’nin değerli isimleri Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu’nu “Bu Muhabbet Bitmez” başlıklı konserle bu akşam İş Sanat sahnesine konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayacak konser İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat'ta türkü ziyafeti


İş Sanat bu akşam Türk Halk Müziği’nin değerli isimleri Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu’nu “Bu Muhabbet Bitmez” başlıklı konserle sahnesinde konuk ediyor.

Türk Halk Müziği severlerin ilgi ve beğeniyle takip ettiği üçlüye bu çok özel konserde, ritim sazlarda Şakir Ozan Uygan ve Yaşar Erdoğan, nefesli sazlarda Hasan Kavallı eşlik ediyor.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu türkülerinden derlenen repertuvarıyla “Bu Muhabbet Bitmez” projesi saat 20.30’dan itibaren yayında olacak. İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayımlanacak konserde geleneksel yaylı çalgılarımızdan kabak kemane ve bağlamanın buluşmasıyla ortaya çıkan birbirinden güzel ezgiler dinleyicilerini bekliyor.

İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta yayında olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. “Bilal Karaman Quartet ve Ece Göksu” caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar 17 Ocak’ta Uyuyan Güzel ve 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek. Yazarının Sesinden serisine 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel Dünya” eseriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak.

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