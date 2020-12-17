İş Sanat'tan 'İyi ki Doğdun Beethoven'



İş Sanat’ın klasik müzik serisi Semplice Quartet ile devam ediyor. Topluluk, Alman besteci Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılı için hazırladığı “İyi ki Doğdun Beethoven” başlıklı konseri ile klasik müzik severlerin karşısına çıkacak.

Murat Anıl Erginol (keman),Deniz Toygür Conus (keman),Pınar Dinçer (viyola) ve Burak Ayrancı’dan (viyolonsel) oluşan Semplice Quartet, bestecinin erken ve geç dönemlerinde yaylı dörtlü için bestelediği iki eserini seslendirecek.

Konser, Beethoven’ın doğum günü olan 17 Aralık akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz yayımlanacak. Etkinlik sezon sonuna kadar izlenebilecek.

İŞTE KONSER PROGRAMI:

♫ L. v. Beethoven String Quartet No.2 Op. 18

I. Allegro

II. Adagio cantabile – Allegro – Tempo I

III. Scherzo: Allegro

IV. Allegro molto, quasi presto

♫ L. v. Beethoven String Quartet No.11 Op. 95 “Serioso”

I. Allegro con brio

II. Allegretto ma non troppo

III. Allegro assai vivace ma serioso – Più allegro

IV. Larghetto espressivo– Allegretto agitato

İŞ SANAT'TA ARALIK AYI PROGRAMI

20 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Çizmeli Kedi”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

21 Aralık Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin”

22 Aralık 2020 Salı saat: 20.30

Iraz Yıldız – piyano

23 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Kuru Gürültü”

26 Aralık 2020 Cumartesi saat: 20.30

Ayşenur Kolivar: “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri”

27 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Jack ve Fasulye Sırığı”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

28 Aralık 2020 Pazartesi saat:20.30

Yazarının Sesinden

Sinan Tuzcu “Böcek”

30 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Bir Yaz Gecesi Rüyası”

31 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30

Yeni Yıl Konseri

Murat Karahan - tenor

Limak Filarmoni Orkestrası

Erol Erdinç - şef