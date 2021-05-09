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İş Sanat, Yeni Türkü'yü anneler ve çocuklarıyla buluşturuyor

İş Sanat, Anneler Günü’nde Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü’yü Youtube kanalında anneler ve çocukları ile buluşturuyor. Konser bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat, Yeni Türkü'yü anneler ve çocuklarıyla buluşturuyor

İş Sanat, Anneler Günü’nde çok özel bir konsere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü bu akşam saat 20.30'da İş Sanat'ın Youtube kanalında şarkılarını anneler ve çocukları için seslendirecek.

Derya Köroğlu (vokal, akustik gitar),Erkin Hadimoğlu (klavye, vokal),Furkan Bilgi (klasik kemençe, ud, vokal),Sezer Alemdar (basgitar),Serdar Barçın (flüt, saksafon),Bahadır Tanrıvermiş’in (davul) yer aldığı Yeni Türkü, “Sezenler Olmuş”, “Vira Vira” ve “Aşk Yeniden” gibi kuşakları buluşturan şarkılarıyla müzikseverlerin karşısında olacak.

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak canlı kaydedilen ve ilk gösterimin bu akşam yapacak olan konser sezon boyuncu İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ücretsiz izlenebilecek.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Ümit Besen’i Pamela ve Melek Mosso’yla birlikte sahnesinde konuk edecek olan İş Sanat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ise Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile kutlayacak. İş Sanat, Nisan sonu itibariyle 30 milyona yakın izlenmeye ulaşan 21. sezonunu, açılış konserinde olduğu gibi çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble konseri ile 31 Mayıs’ta tamamlayacak. İş Sanat’ın “dayanışma ve umut” diye isimlendirdiği bu sezonun konser ve etkinlikleri yıl boyunca ücretsiz erişime açık kalacak.

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