İş Sanat’ın yaz atölyeleri ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor İş Sanat'ın İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki yaz atölyeleri ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

İş Sanat, İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, yaz boyu eğlenceli ve öğretici atölyeler ile buluşturmaya devam ediyor.

İstanbul’da 11-15 Temmuz, Ankara’da ise 15-30 Temmuz arasında tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir.

Müzeler, Pazartesi günü dışında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

ATÖLYELERLE YAZ TATİLİNİN GELİŞİ KUTLANIYOR

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik Yaşasın Cumhuriyet, Cumhuriyet Postası, Müze Hatıram, Dünyanın Parası Atölyesi, İşim Birikim atölyeleri düzenleniyor.

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İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak açılan Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi özelinde hazırlanan yeni atölyeleri ile yaz tatilinin gelişini kutluyor. Sergiye özel iki atölyeden biri olan Cumhuriyet Postası atölyesi sergi turu ile başlıyor.

Yeni bir devletin sosyal ve ekonomik gelişimine tanıklık eden öğrenciler, sergideki pul örneklerini inceliyor. Atölyeye katılacak öğrenciler, kartpostallarını keçeli boyalarla renklendirerek, dönem pullarının birer replikalarını tasarlıyor.

Atölyeler ücretsiz olup info@isbankmuze.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir.

İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİ’NDE CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL 3 ATÖLYE

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi farklı yaş gruplarına yönelik Yaşasın Cumhuriyet Atölyesi, Cumhuriyet Postası, Kilden Mühür atölyeleri ile öğrencileri misafir ediyor.

İstanbul ile eş zamanlı olarak Ankara’da da ziyaretçilerini Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları Sergisi ile buluşturan İş Sanat, yaz atölyeleri ile çocukların eğitmenler eşliğinde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak.

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Yaşasın Cumhuriyet atölyesinde sergiyi gezen çocuklar, Cumhuriyet kutlamalarına tanıklık ediyor, kendi kutlama tacını hazırlayarak atölyeden ayrılıyor.

Cumhuriyet Postası atölyesinde ise, sergi turuyla başladıkları gezilerine Cumhuriyetin ilanı sonrası ülkenin kalkınması için atılan adımları keşfeden çocuklar, sergideki pul örneklerini inceleyip kendi kartpostallarını tasarlıyor.

İş Sanat’ın yeni atölyelerinden Kilden Mühür’de ise, rehberli Yaşasın Cumhuriyet Sergi turunun ardından ülkenin kalkınması için atılan adımları inceleyip İktisat Kongresi’nde kullanılan mühürlerden ilhamla kendi mühür tasarımlarını hazırlıyor.

İş Sanat, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 1988 yılında kaybettiğimiz Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanırken, Ağustos ayında sürpriz sanat atölyelerini de minik sanatseverlerin ilgisine sunacak.

atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir, 0312 222 70 66 telefon numarasından bilgi alınabilir.